Salento, minacce ai carabinieri dopo i controlli in casa: accompagnato in carcere

Minaccia i carabinieri durante i controlli oltre a commettere varie violazioni alle prescrizioni già impostegli dall'autorità giudiziaria. In carcere è finito M.G., 40enne di Racale. Stamattina i militari della locale stazione si sono presentati presso l'abitazione dell'uomo sottoposto al regime di arresti domiciliari per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in cella.

Il 40enne ha più volte minacciato e oltraggiato i carabinieri durante i controlli ed è stato trovato in compagnia di pregiudicati in casa. Oltretutto, il 22 aprile scorso, venne arrestato in flagranza di reato dai militari di Tricase per furto di auto in compagnia di un complice. L'uomo è difeso dall'avvocato Stefano Stefanelli.