Dopo aver rapinato una Mercedes, è fuggito ma poi ha perso il controllo della vettura andando a impattare contro quattro veicoli parcheggiati, danneggiandoli. È successo a Racale, in via Montesanto. I carabinieri hanno arrestato M.D.C., 19 anni, per rapina impropria e danneggiamento. La vettura, dopo l'impatto, si è perfino ribaltata. Il giovane è stato raggiunto dai carabinieri, avvisati da un passante, e immobilizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA