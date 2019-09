Racale-Melissano, scontro allo svincolo: feriti in due

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELISSANO - E' di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto sulla 274 all'altezza dell svincolo per Melissano e Racale. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, una Toyota Yaris condotta da un 69enne di San Donaci avrebbe tamponato un motocarro Ape guidato da C.L., 81enne di Melissano. due mezzi transitavano in direzione Leuca. L'impatto è stato violento ma i due non sarebbero in gravi condizioni: il brindisino è stato trasportato all'ospedale "Ferrari" di Casarano mentre il melissanese si trova al "Vito Fazzi" di Lecce. Viabilità rallentata per circa un'ora.