Mauro Romano, archiviata la vicenda del bambino scomparso nel Salento nel 1977

Mauro Romano, caso chiuso in provincia di Lecce. Capitolo chiuso dunque da punto di vista giudiziario: arriva l'archiviazione sulla vicenda del bambino di Racale scomparso nel nulla il 21 giugno 1977 mentre giocava con degli amichetti davanti a casa dei nonni.

L'archiviazione dopo oltre oltre quarant'anni

Il gip di Lecce Marcello Rizzo ha accolto la richiesta avanzata dal magistrato inquirente Simona Rizzo. Secondo il pm ci sono una «molteplicità di contraddizioni, reticenze e non ricordo», e mancano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio per Vittorio Romanelli, il barbiere in pensione amico della famiglia Romano, unico indagato nell'inchiesta per sequestro di persona. Un reato, quest'ultimo, ormai prescritto. La famiglia di Mauro Romano non ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione. La madre di Mauro, Bianca Colaianni, ha sempre sostenuto che il figlio sia vivo e che possa essere oggi il 52enne Mohammed Al Habtoor, un facoltoso uomo d'affari che vive negli Emirati Arabi Uniti.