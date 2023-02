Incendio in un'abitazione: le fiamme sprigionate da una stufa. Paura per madree figlio

Paura a Racale a causa di un incendio che si è sprigionato oggi dopo le 13 in un’abitazione privata di via Makalle. Le fiamme con buona probabilità sarebbero partite da una piccola stufa che madre e figlio, residenti nell’abitazione, utilizzavano per riscaldarsi.



I fatti

Stando ad una prima ricostruzione da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, intervenuti in via Makalle per domare le fiamme, il rogo all’interno dell’abitazione sarebbe stato sprigionato da una piccola stufa, rimasta accesa, posizionata nella camera da letto dell’anziana madre. Accortosi del fumo proveniente dalla stanza, il figlio ha provveduto immediatamente a mettere in salvo la donna. Poi ha allertato i soccorsi. Sul posto oltre ai caschi rossi, anche i carabinieri della stazione locale di Racale.