Questura, nuovi ruoli per i dirigenti. Il capo della Mobile in arrivo da Macerata

La Questura di Lecce si riorganizza per garantire ai cittadini servizi sempre efficienti e al passo con i tempi in tema di prevenzione, sicurezza e repressione. Questa mattina nella sede di viale Otranto il questoreha illustrato gli ultimi avvicendamenti, presentando alla stampa i dirigenti che in questi giorni hanno cambiato ruolo. «Un passaggio - ha spiegato il questore - che serve per far funzionare bene gli uffici e garantire oltre all'efficienza anche l'imparzialità della pubblica amministrazione»(il secondo da destra nella foto) lascia il ruolo di capo di Gabinetto per andare a coordinare la divisione Anticrimine;(il primo da destra nella foto) passa dall'ufficio Immigrazione alla Digos, dove ricoprirà il ruolo di vice del capo: prende il posto di, che diventa vice dirigente dell'ufficio Immigrazione.(la seconda da sinistra) diventa capo di Gabinetto e, tra le altre cose, coordinerà i rapporti con la stampa insieme con, che finora è stato a capo della Squadra Mobile, promosso primo dirigente, ha lasciato Lecce per seguire un corso, al termine del quale sarà assegnato ad altra sede. Al suo posto si attende, che fino a questo momento è stato il capo della Mobile a Macerata. Gli avvicendamenti proseguiranno nelle prossime settimane: in arrivo, ad esempio, anche un nuovo dirigente della polizia amministrativa e sociale, incarico fino a poco tempo fa ricoperto da, trasferita a sua volta a Reggio Calabria.