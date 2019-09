«Quello scotulapizze»: sul web le offese al consigliere comunale. La solidarietà della politica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rocco Longo, consigliere comunale di opposizione a Miggiano, Comune del Sud Salento di poco meno di 4mila residenti, si è sentito apostrofare in rete, da un noto avvocato come «esimio cons. scotulapizze». L'offesa - inserita in un commento legato a una iniziativa organizzata da un assessore comunale di Miggiano - è un chiaro riferimento all'omosessualità del consigliere, che in piena campagna elettorale e in una piazza stracolma di gente, non meno di tre mesi fa ha fatto coming out.E' bastato leggere “cons.” perché il nome fosse chiaro a tutti. Tanto è vero che l'avvocato ha poi modificato il post eliminando quel riferimento, ma lasciando intatta l'espressione volgare. «E’ stata, ovviamente, eliminata la parola che esplicitava, senza alcuna possibilità di smentita, il riferimento a me» ha scritto Longo in un suo post, nel quale stigmatizza l'accaduto.«Vorrei dire al signore (!!) che mi ha onorato della sua attenzione che non soltanto non sono dotto ma che, soprattutto, non sono finto; non lo sono perché in tutte le mie fragilità e le mie contraddizioni sono un uomo, un uomo vero. E chissà se lo si possa dire anche di lui – scrive ancora Longo nel suo post su facebook - Ancora una volta, e per di più ad opera di persona che credevo sorretta da intelligenza almeno in quantità minima, è stata perpetrata una chiara ed inequivocabile offesa in ragione dell’orientamento sessuale della persona. Ché, poi, non è tanto il significato della parola a risultare offensivo quanto l’acrimonia, la becera ironia e l’assoluta mancanza di sensibilità».Al consigliere sono arrivati centinaia di like e attestati di stima, anche da parte di amministratori di altre città e dallo stesso sindaco di Lecce Carlo Salvemini che condividendo il post di Longo ha scritto: “Rocco informa il tuo illustre concittadino che il sindaco di Lecce è orgogliosamente amico dello “scotulapizze” consigliere comunale di Miggiano”.