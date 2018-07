Quattro furti in una sola sera: è caccia alla Bmw

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di nuovo allarme furti a Maglie, dopo l’escalation a ridosso di Pasqua nei comuni del circondario: martedì sera sono stati almeno quattro quelli denunciati alla locale stazione dei carabinieri. Tutti commessi in tarda serata - presumibilmente tra le 21 e le 22, quando le case erano vuote - e nella stessa zona, cioè tra via Scorrano e stradine limitrofe. I ladri hanno porato via denaro contante, orologi, oggetti preziosi e gioielli: un bottino complessivo ancora da quantificare con precisione, ma che si dovrebbe aggirate attorno a qualche migliaio di euro. E tra i cittadini, via social network, cresce l’allarme. Qualcuno avrebbe visto una Bmw sospetta, di colore scuro e con i vetri oscurati, aggirarsi proprio nei punti in cui poi sono avvenuti i furti. Sugli episodi indagano i carabinieri, che acquisiranno i filmati delle videocamere presenti nella zona per cercare di individuare i ladri.