Quasi 650mila euro per "regalare" un nuovo manto erboso allo stadio di Gallipoli

Ben 645mila euro in arrivo per il rifacimento del terreno di gioco dello stadio comunale “Antonio Bianco” di Gallipoli: il comune, dopo aver ottenuto il finanziamento grazie al credito sportivo, programma i lavori per rendere più funzionale la struttura.

L’intervento è previsto in concomitanza della fine del campionato, intorno alla prima metà di maggio, data che tuttavia potrebbe slittare a causa dei play off, ovvero quelle partite a eliminazione diretta, disputate al termine di una stagione, che decretano il vincitore di una competizione.

L'iter

Un finanziamento conquistato dopo un lungo iter: l’Ente ha infatti dovuto ottenere in consegna sia l’area stadio “Antonio Bianco” dal demanio marittimo-Capitaneria di Porto di Gallipoli, che il parcheggio adiacente per poter completare la pratica del finanziamento iniziata nel dicembre 2021. Con l’importo di 645 mila euro, 635 ottenuti dal credito cui si sommano 10mila da fondi di bilancio, si procederà con la completa rimozione dell’attuale manto erboso e la sostituzione di tutta la parte inferiore del manto. Come ben noto, da anni si necessitava di un intervento importante per garantire la pratica agonistica e perciò il rifacimento si è reso tanto necessario quanto urgente.

L’assessore allo sport Riccardo Cuppone, a tal proposito, dichiara: “Non appena abbiamo saputo del finanziamento, abbiamo avuto cura di informare i tifosi e tutta la cittadinanza. Ora più che mai il rifacimento del manto erboso diviene realtà poiché, tra gli ultimi atti del 2022, vi sono anche quelli che avviano le gare per procedere ai lavori e questo si traduce con un accorciamento dei tempi per questo nuovo risultato. Rispetto alla somma del credito sportivo iniziale, l’amministrazione ha inoltre ritenuto opportuno aggiungere 10 mila euro per far fronte ad alcuni aumenti di spesa che ora ci troviamo a fronteggiare. Non escludo ulteriori migliorie, nulla di concreto al momento ma faremo il possibile per migliorare in toto lo stadio comunale, luogo importante di aggregazione per la nostra comunità”.