Quartieri sotto controllo: arrestato spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Un viavai sospetto da una stradina secondaria di via Leuca ha portato all'arresto nella serata di ieri di un 40enne leccese, Giulio Pepe, accusato di spaccio.Nell'ambito dell'operazione legalità diffusa: ad oltranza, che da diversi mesi la Questura di Lecce sta attuando nei quartieri cittadini maggiormente colpiti da tale illegalità, ieri sera i poliziotti della sezione volanti, mentre monitoravano il quartiere “Leuca”, hanno notato un importante viavai di persone tossicodipendenti.In particolare i poliziotti hanno notato un gruppo di ragazzi, conosciuti agli operatori, che sembravano stessero in attesa di qualcuno.L'attività di osservazione dei poliziotti ha consentito di verificare che un 40enne leccese era giunto in zona intorno alle ore 17 parcheggiando l'autovettura nelle vie adiacenti via Leuca.Poi a piedi, luomo è stato avvicinato dai tossicodipendenti, in attesa per acquistare le dosi ed insieme si sono allontanati per effettuare lo scambio stupefacente/denaro, a loro giudizio lontano da occhi indiscreti, tra le autovetture in sosta.Dopo un momento di appostamento, si è deciso di intervenire.I poliziotti hanno immediatamente fermato il 40enne che aveva addosso una somma di 70 euro. La droga invece era nella tasca dello sportello laterale della sua auto dove i poliziotti hanno trovato diversi involucri in cellophane trasparenti con all'interno cocaina ed eroina.L'attività di perquisizione è stata effettuata anche nellabitazione.Allinterno di un cassetto della cucina, i poliziotti hanno trovato:un nastro di colore nero del tipo isolante uguale a quello utilizzato per sigillare la sostanza stupefacente; un bilancino di precisione.L'arrestato è stato posto ai domiciliari con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.