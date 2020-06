Schianto fatale nella notte, muore poliziotto. Si tratta della quarta vittima in pochi giorni

Ultimo aggiornamento: 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tommaso Verdoscia, 49 anni, di Sternatia, poliziotto in servizio nella Questura di Lecce , ha perso la vita ieri sera verso la mezzanotte nell'incidente sulla Cavalllino San Donato.Attualmente in servizio in Prefettura, dopo avere prestato a lungo servizio al Posto Fisso di polizia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, Tommaso Verdoscia è deceduto a seguito delle ferite devastanti riportate nelllo schianto.L'incidente è stato rilevato dai carabinieri, la dinamica è in corso di chiarimento. Si tratta della quarta vittima degli ultimi giorni delle strade del Salento. Domenica è deceduto in moto Francesco Guarnieri, 42 anni, caporal maggiore dell'Esercito in servizio a Bolzano.