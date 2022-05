Centodieci e lode in Editoria: Perrone, dall'ergastolo alla quarta laurea

Quattro lauree, l'ultima quella magistrale in in Editoria, informazione e comunicazione con la tesi dal titolo «Gli abissi di una pena: a partire da Primo Levi». Voto 110 e lode. E se già la notizia è straordinaria di per sé, lo diventa ancora di più perché lui, il laureato, è Giuseppe Perrone, di Trepuzzi, 56 anni, in carcere da quasi 30 perché ritenuto legato alla Sacra Corona Unita.

APPROFONDIMENTI IL CASO Sesso in carcere, gli agenti della penitenziaria: «Non siamo i... LECCE Gli ex detenuti si trasformano in pasticcieri: pronte cento colombe...

Il profilo

Perrone si è laureato - in presenza grazie a un permesso speciale - all’Università di Tor Vergata di Roma, a cui è arrivato da Rebibbia. Giuseppe è il fratello di Tonio Perrone, l'Italiano, recentemente scomparso, ritenuto boss della Scu e protagonista del film "Fine Pena Mai" di Fluid Video Crew. Giuseppe risponde di un omicidio commesso nel 1992 a Casalabate, ma si è sempre dichiarato innocente. Per quell'omicidio, sta scontando l'ergastolo.