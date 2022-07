Quarta Caffè cerca creativi per disegnare il nuovo barattolo

Il “vecchio” barattolo di latta utilizzato per contenere le pregiate miscele del Caffè Quarta - oggi un oggetto di modernariato - vuole cambiare veste. Ed ecco la nuova iniziativa della storica azienda salentina: un concorso nazionale per individuare colui/colei che saprà inventare la veste grafica del barattolo Quarta Caffè.

Come partecipare

Il concorso mira a stimolare la creatività di grafici, illustratori e designer residenti in Italia: basterà infatti aver compiuto 18 anni per partecipare al contest, in maniera gratuita (non sarà infatti necessario fare alcun acquisto di prodotti o servizi), ma per farlo bisognerà attenersi ai requisiti del concorso presenti sul sito www.quartacaffe.com/concorso2022. Gli elaborati completi in tutte le loro parti dovranno essere inviati con WeTransfer all’indirizzo concorso2022@quartacaffe.com entro le ore 23.59 del giorno 10 agosto 2022.

I vincitori verranno decretati ad insindacabile giudizio della Quarta Caffè S.p.A.: al primo classificato andranno 4.500, al secondo 2.500, al terzo 1.500 euro.

Un legame tra l'azienda e gli amanti del caffè

Un contest che ribadisce la storica connessione dell’azienda salentina con i suoi estimatori, riaffermandone con forza le origini tutte locali e al contempo la capacità di volare alto e di diventare in breve tempo una delle più importanti realtà italiane di produzione del caffè: fresco e di qualità, s’intende. Quarta Caffè nasce infatti negli anni Cinquanta da un piccolo bar con degustazione nel cuore di Lecce, ma fin da subito si impone nel gusto dei consumatori che ne apprezzano l’attenzione nella selezione dei migliori caffè verdi, la tostatura separata dei chicchi - che consente ad ogni cultivar di esprimersi al meglio in termini di gusto e profumo - e la cura per la miscela.