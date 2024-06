Quanto costa una giornata al mare nel Salento? Fino a 90 euro per ombrellone e lettini. La mappa delle zone più care

Estate di rincari in spiaggia per gli appassionati dell’ombrellone. Le indagini delle associazioni dei consumatori lasciano poco spazio all’interpretazione, con percentuali al rialzo per le più rinomate località. A primeggiare, in tal senso e non solo in Puglia, ma a livello nazionale, è il Salento, i cui lidi sono da tempo sotto i riflettori per il costo di ombrelloni e lettini.

I prezzi

Ultima in ordine di tempo, la rilevazione di Altroconsumo che ha preso in considerazione le tariffe praticate dagli stabilimenti balneari in dieci località italiane (Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos, Anzio), contattato gli stabilimenti telefonicamente e in modo anonimo chiedendo le tariffe per le prime quattro file per la settimana che va dal 4 al 10 agosto. Mediamente la prima fila costa 226 euro, cifra che si riduce lungo le file successive: in seconda il costo medio è di 210 euro, 199 euro in terza, 186 dalla quarta in poi.

Gallipoli presenta una variazione al rialzo del 2%, rispetto allo scorso anno, la più cara tra le dieci località prese in considerazione, dopo Alassio. In generale la costa ionica risulta più cara di quella adriatica. Inoltre alcuni lidi offrono servizi esclusivi con prezzi variabili tra 100 e 350 euro.

Anche l’Osservatorio Prezzi di U.Di.Con. (Unione per la Difesa dei Consumatori) provinciale di Lecce ha condotto una propria indagine sui costi praticati dagli stabilimenti prendendo a campione tre lidi balneari per ciascuna località delle coste salentine. Prezzi alle stelle a Torre Lapillo, dove il costo del servizio base per il pacchetto standard che comprende ombrellone e due lettini è pari a 60 euro in bassa stagione, a 80 euro per la mezza stagione fino ai 90 euro in alta stagione. Al secondo posto gli stabilimenti di Porto Cesareo con servizi più contenuti ma non per tutte le tasche: il costo per affittare un ombrellone e due lettini si aggira attorno ai 30 euro nel mese di giugno, ai 40 nel mese di luglio e ai 60 euro in alta stagione. Terzo posto per l’altra regina della costa ionica, Gallipoli, dove, in alta stagione, si arriva a pagare 50 euro al giorno per il servizio base, tranne per chi sceglie di soggiornare nei resort e gode quindi di un prezzo fisso incluso.

Dall’altra parte, sull’Adriatico, è San Foca la località con costi più elevati secondo l’Udicon. Anche qui, gli stabilimenti balneari annessi a strutture alberghiere hanno un costo maggiore, con prezzi che vanno dai 30 euro per la bassa stagione ai 40 per la mezza stagione, fino ad un totale di 50 euro per l’alta stagione. I prezzi sono un po’ più contenuti negli altri stabilimenti balneari, in quanto il costo per affittare ombrellone e 2 lettini è pari a 30 euro nel mese di giugno, 40 euro a luglio fino ad un massimo di 45 euro ad agosto, in alta stagione. Molto più accessibile è Otranto, località che ogni anno accoglie un imponente flusso di turisti e che vanta soluzioni competitive. Gli stabilimenti offrono i servizi base, cioè sempre ombrellone e due lettini, a un prezzo che si aggira intorno ai 20 euro in bassa stagione, ai 25 euro durante la mezza stagione e fino ad un massimo di 30 euro al giorno in alta stagione. Se invece si vuole avere anche una cabina, i prezzi diventano più alti ma sempre ragionevoli specie se si decide di prenotare per l’intera stagione estiva. La nuova “Bandiera Blu” salentina, cioè San Cataldo, resta la destinazione più economica: gli stabilimenti balneari offrono i loro servizi a prezzi decisamente più accessibili, con un costo in alta stagione che varia dai 24 ai 40 euro.

Nessun aumento invece nel Gargano dove gli operatori turistici della zona manterranno lo stesso listino dello scorso anno.

A San Menaio, ad esempio, i costi per un ombrellone e due lettini variano mediamente da 10 a 20 euro: stessa cosa a Siponto dove si potrà prendere il sole e fare il bagno al prezzo del 2023. Anche nel Barese la situazione appare calmierata con una spesa che, a seconda delle location, si aggira tra i 7 e i 30 euro, anche se sulla direttrice Mola-Polignano, alcuni aumenti medi ci sono stati, ma sempre contenuti. Discorso a parte per l’esperienza “vip lounge” a due passi dalla battigia con servizi extra lusso: in quel caso, si può arrivare anche a superare un migliaio di euro per una giornata al mare.