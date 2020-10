Scende l'ultimo studente, pullman avvolto dalle fiamme. Paura sulla statale, in salvo il conducente

Era fortunatamente vuoto, e non c’erano studenti a bordo ma solo il conducente, l’autobus delle Ferrovie Sud Est che nel primo pomeriggio, mentre percorreva la ss 7/ter tra Campi Salentina e Lecce, ha preso fuoco. L’autista del mezzo ha fatto appena in tempo a scendere dal bus e a mettersi in salvo, e chiamare i soccorsi.

In pochi minuti le fiamme, scoppiate per cause ancora poco chiare, non è accertato se per un corto circuito o un’avaria al motore, hanno avvolto completamente il mezzo che è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lecce che hanno lavorato per circa un’ora per sedare le fiamme.

Ultimo aggiornamento: 17:02

