Pugno duro contro il Lotto. Salvemini: «Sospendiamo il gioco»

Pugno duro contro il gioco del Lotto. E Salvemini lancia l'sos ad Antonio De Caro: «Sospendiamo il gioco del Lotto». Nella sua diretta facebook di questa mattina il primo cittadino di Lecce, Carlo Salvemini ha esposto una criticità che in questi giorni di crisi sanitaria si sta venendo a creare: troppi giocatori presenti nelle tabaccherie per giocare i numeri al Lotto e al Superenalotto. Gioco che non è stato raggiunto da particolari provvedimenti in termini di limitazione. E così sono ancora tanti quelli che si recano nelle tabaccherie non solo per tentare la fortuna ma anche per controllare le schedine.

«Abbiamo ricevuto molte richieste di intervento presso i tabacchi della città», ha detto Salvemini. Da controlli effettuati tutte le slot presenti all'interno delle varie rivendite sono tutte disattivate. «Ma si pone un problema con l’attività di gioco al Lotto e del Superenalotto - ha aggiunto il primo cittadino - per i quali non è stato assunto nessun provvedimento di evetuale sospensione. E quindi la cittadinanza può entrare nelle tabaccherie e giocare al Lotto. E siccome sappiamo quanto sia diffuso il fenomeno del gioco, ho trasferito al presidente dell'Anci Antonio De Caro di farsi promotore di na proposta: far sospendere queste attività di gioco e lasciare aperti tabacchi solo per vendita sigarette, o immaginare di chiudere anche questi perchè i fumatori possono acquistare le sigarette anche dai distributori automatici». Una proposta che ha l'obiettivo di dissuadere la permanenza nelle tabaccherie attraverso l'interruzione dei giochi della Lottomatica.



E da questa mattina anche a Lecce sarà diffuso il messaggio alla cittadinanza, a mezzo altoperalente, con l'invito a restare in casa e a uscire solo per necessità accertate. E' stato il sindaco Carlo Salvemini a dare disposizione affinché l'auto sensibilizzi la cittadinanza a seguire quanto previsto dal decreto dello scorso 8 marzo: uscire solo per casi di comprovata necessità. L'auto sarà attiva in tutti quartieri della città e andrà avanti anche nei prossimi giorni.



Intanto il sindaco della città rinnova l'invito alla cittadinanza all'uso corretto e consapevole degli spazi pubblici. «Utilizziamo con intelligenza gli spazi di movimento della vita individuale e collettiva che sono ancora consentiti: ciascuno - dice Salvemini - deve diventare il controllore di sé stesso per il bene collettivo. Perché sono le nostre scelte individuali a determinare ogni giorno la salute di tutti». E lancia un nuovo hashtag - o meglio lo cambia - «E' arrivato il momento di aggiornare l'hastag di questo tempo complicato e difficile: da #andratuttobene a #farotuttobene. E' l'impegno di ciascuno oggi e assicurare benefici per tutti domani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA