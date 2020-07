Prendono a pugni l'impreditore che non aveva pagato: arrestati due fratelli

Ultimo aggiornamento: 12:02

Uno dei due aveva lavorato per una settimana di prova, lo scorso anno a marzo, nel cantiere di un imprenditore edile. Il quale, secondo la loro versione, non avrebbe poi corrisposto il dovuto. Così', due fratelli di Calimera , C.T e D.T., hanno raggiunto l'imprenditore e lo hanno preso a pugni. Per questo sono stati arrestati ieri sera, dai carabinieri della locale stazione, e dopo le operazioni di rito, sono stati accompagnati a Borgo San Nicola.Sono ritenuti responsabili di tentata estorsione, lesione personale e atti persecutori.