Pugni e morsi al poliziotti: tornano libere le tre ragazze e il loro l'amico

Ultimo aggiornamento: 13:52

Nessuna misura coercitiva per gli indagati, perché le esigenze cautelari non sussistono, e scatta la scarcerazione. E’ quanto deciso nelle scorse ore dal pm Alberto Santacatterina, che ha firmato il decreto di liberazione di Sandra ed Ilenia Bartuzzi, di 27 e 25 anni, Noemi Valiani, di 22 anni, e di Manuel Volpini, appena 18enne, i quattro giovani tratti in arresto due notti fa dopo essersi resi protagonisti di un episodio di violenza ai danni degli agenti di polizia, in pieno centro, a Lecce LEGGI ANCHE: Lui senza patente, le tre amiche aggrediscono i poliziotti: un agente in ospedale. Agli arresti quattro 18enni I ragazzi erano stati ristretti agli arresti domiciliari, dopo l’aggressione e il danneggiamento ad un mezzo della polizia, ma sono tornati in libertà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che si terrà domani di fronte al gip di Lecce, Sergio Tosi, alla presenza dei difensori degli indagati, gli avvocati Angelo Vetrugno e Simone Viva. L’episodio risale alla notte tra domenica e lunedì, quando il gruppetto è stato fermato dai poliziotti della sezione volanti della questura di Lecce per un controllo, in zona piazza Italia. Alla guida dell’auto vi era Volpini, privo di patente perché mai conseguita. Le ragazze che erano con il 18enne avrebbero spalleggiato i tentativi di sottrarsi al controllo del ragazzo, per poi dargli manforte al momento dell’aggressione. Gli agenti sono stati raggiunti da calci, pugni e morsi, riportando contusioni e fratture. Il gruppo ha anche danneggiato l’auto di servizio, colpendola con dei calci fino a mandare in frantumi i finestrini posteriori.