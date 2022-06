La fortuna bacia il Salento: un 5 vincente al Superenalotto in provincia di Lecce

La Puglia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato scorso, 18 giugno, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 22.590,03 euro. La giocata vincente è stata registrata nel bar di G. Garibaldi 36 a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 225,2 milioni di euro - record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.

