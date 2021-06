Puglia, l'estate entra nel vivo. Ecco le spiagge più belle per andare al mare

E’ il primo vero giorno d’estate nel Salento e in Puglia con le spiagge prese d’assalto e la ripartenza da zona bianca che è entrata nel vivo.

Da Brindisi a Tricase è un susseguirsi di lidi e spiagge libere piene di gente, non solo pugliesi ma anche turisti che iniziano a fare capolino per le vacanze. Insomma l’estate 2021 in Puglia ha già preso il via.



Le spiagge prese d’assalto



In una domenica dalle temperature altissime le spiagge sono state prese d’assalto. Pieni ombrelloni e lettini e bagni nelle acque cristalline di Adriatico e Ionio.



Brindisi



Nei lidi della Baia di Punta Penne a Brindisi è praticamente agosto: in migliaia hanno scelto di trascorrere la domenica al mare in famiglia e tra amici.



Lecce



Grande affluenza al mare anche sulle spiagge salentine tra le più belle da non perdere se si sceglie di andare n vacanza nel Salento. Over booking la baia di Otranto che tra stabilimenti balneari e spiagge libere non si è trovata impreparata alla prima domenica dell’estate 2021. Mare calmo e sole hanno regalato una giornata da favola a chi ha potuto concedersi qualche ora all’aria aperta.

Tuffi mattutini al Ciolo, uno dei posti più suggestivi del Salento in quel di Santa Maria di Leuca. Anche Tricase ha accolto i bagnanti nelle fresche acque del porto.

Stessa fotografia sullo Ionio con Gallipoli a farla da padrone: Baia Verde, il lungomare dei lidi è tornato a vivere dopo la riapertura di tutti gli stabilimenti balneari. I più fortunati invece hanno potuto godersi il mare salentino a bordo della propria barca: oltre 40 le imbarcazioni ancorate al largo di Lido Pizzo.