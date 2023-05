"Puglia & Leggende", la rubrica di Pinuccio sbarca a Lecce: ecco la storia di un amore negato, ma rimasto immortale. Il nuovo episodio

Pinuccio, per la sua rubrica "Puglia & leggende", questa settimana è a Lecce, con il suo fidato consigliere, Sabino. Dalla vista del centro presa da un drone la scena si sposta al piazzale scenografico del Duomo. "L'amore nella finestra di fronte", così si chiama l'episodio. «Una storia di un amore negato che diventa immortale, grazie alle mani di uno scalpellino che riproduce il volto della giovane donna», si legge nella descrizione. Il tour di Pinuccio la volta scorsa si era fermato a Oria per raccontare le vicende intorno al castello federiciano.

Una storia alla Shakespeare

La storia è quella classica già raccontata da Shakespeare in Romeo e Giuletta, di una coppia di fidanzati che hanno la sfortuna di amarsi avendo alle spalle due famiglie contrapposte. Da una parte la famiglia nobile dei Castromediano, dall'altra una famiglia di "commercianti arricchiti" vicino ai D'Aragona. Non solo contrapposte politicamente ma anche vicino di balcone. Le loro dimore si affacciavano, infatti, una di fronte all'altra, vicino alla chiesa di San Matteo. Una storia di sguardi e incroci di labbra.

L'appuntamento fisso al balcone per comunicare senza parlare per non farsi scoprire dalle rispettive famiglie.

Lo stratagemma della coppia

Alessio Giannone, in arte Pinuccio, racconta lo stratategemma usato dalla coppia, con le immagini che nel frattempo ci fanno ammirare la bellezza dell'interno del Duomo. Il luogo degli incontri segreti tra i due amanti era infatti il campanile. Lui aspettava lei accanto a una campana, poi l'incontro purtroppo interrotto dal suono della campana. Sulle immagini del chiostro dell'antico seminario, Pinuccio e Sabino raccontano l'amore platonica tra i due fidanzati, fino alla svolta tragica e fatale.

Il video della puntata