Salento, parco eolico offshore. Emiliano: «Non siamo contrari ai parchi, ma dobbiamo valutare la compatibilità col territorio»

«Noi non siamo contro l'energia eolica tout-court e contro i parchi eolici tout-court, ma è evidente che c'è la necessità di verificare se tutti i parchi eolici, sia offshore che onshore, siano compatibili con la tutela delle ragioni paesaggistiche, ambientali della regione Puglia». Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel suo intervento durante la discussione in Consiglio regionale di una mozione contro il parco eolico offshore che potrebbe essere realizzato in Salento.

«Essendo una Regione impegnata sulla decarbonizzazione - ha aggiunto - non può essere contraria alle energie rinnovabili in generale». Però, ha concluso, «effettivamente il parco» eolico «di Santa Cesarea pare al governo di tali dimensioni da potere in qualche maniera condividere l'impostazione della mozione con la precisazione, ovviamente, che la contrarietà riguarda l'attuale progetto, non qualunque progetto».

