Oltre un pugliese su dieci soffre di obesità: la regione è al terzo posto in Italia

La Puglia è la terza regione italiana per numero di persone affette da obesità, ne soffre il 12,3% della popolazione e sono circa 1.500 le persone che ogni anno si rivolgono ad altri ospedali fuori regione per interventi nell'ambito del trattamento di questa patologia.I numeri sono stati forniti oggi da Città di Lecce Hospital, ospedale privato accreditato, che ha ottenuto i requisiti necessari per entrare a far parte dei centri accreditati della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle malattie metaboliche. La struttura salentina fa parte del dipartimento di Chirurgia Bariatrica di GVM in Puglia, diretto dal dottor Antonio Braun.

L'accreditamento

«Multidisciplinarietà e mininvasività, questi i concetti che descrivono al meglio il nostro approccio, implementato in tutte le strutture del dipartimento di Chirurgia Bariatrica di Gvm in Puglia», commenta Braun. Città di Lecce Hospital in tre mesi ha ottenuto l'accreditamento avendo eseguito, oltre 50 procedure, requisito necessario, insieme a parametri relativi alla presenza di un team multidisciplinare e di una terapia intensiva.