Puglia, nuova impennata. «Fuori da casa? Se va bene, dopo Pasqua». Nuovo paziente da Bergamo. Contagiato anestesista alla Petrucciani

Il coronavirus colpisce ancora e questa volta a pagare il prezzo è il direttore dell’Anestesia della clinicadi Lecce al momento ricoverato nel reparto di Malattie infettive del Vito Fazzi di Lecce. La positività è stata riscontrata ieri e oggi la direzione sanitaria della clinica ha comunicato agli operatori sanitari la positività al coronavirus di un operatore sanitario e attivato il protocollo di sorveglianza per il contenimento dell’infezione per tutelare la salute dei dipendenti. Tutti gli operatori sanitari che hanno avuto contatti stretti (a meno di un metro di distanza) e senza dispositivi di protezione individuale, con il contagiato, dovranno stare in isolamento domiciliare. Nei giorni scorsi il figlio dell’anestesista era tornato da Milano, ma saranno solo i tamponi a stabilire eventuali nessi causali.Aumenta il numero dei morti in Italia, come mai fino ad ora (627). Aumentano i contagiati in Puglia. E sul territorio regionale al calo della percentuale dei decessi si accompagna però anche quello relativo alla percentuale dei guariti. Ma soprattutto aumentano, o in ogni caso restano sempre tanti, troppi, coloro che escono senza un valido motivo, non facendo altro così che contribuire alla diffusione del contagio da coronavirus.Anche per questo motivo, il ministro della Salute ha firmato un'ordinanza per consentire l'attività sportiva soltanto da soli e vicino casa. In ogni caso, sui tempi della quarantena degli italiani gli esperti avvertono: «Prima di Pasqua non si uscirà da casa».Secondo i dati diffusi dalla Regione, ieri in Puglia ci sono stati altricasi positivi e un decesso: i contagiati salgono così ae i morti a 26. Rispetto all'altroieri, non ci sono stati guariti, con una percentuale sul totale dei casi che passa dallo 0,84% allo 0,69%. Scende comunque anche la percentuale dei decessi: dal 5,23% al 4,48%.In Puglia sono stati effettuati 743 test. Dei 103 risultati positivi: 17 sono della provincia di Lecce, 9 nove di quella brindisina, e 10 della provincia di Taranto. A questi si sommano i 29 della provincia di Foggia, uno in meno per la provincia barese e quattro in tutto per la Bat. Un'altra persona contagiata è un residente fuori regione, per altre cinque è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Per quanto riguarda il calcolo dei casi complessivi sulle province, il primato spetta a Bari e Foggia, rispettivamente con 165 e 163 contagiati, poi Lecce (88), Brindisi (84), chiudono Taranto (33) e Bat (30). A questi vanno aggiunti 11 di fuori regione e 7 non ancora attribuiti.QUARANTENA? LOPALCO: ALMENO FINO A PASQUANessuno si illuda sui tempi brevi delle misure anti-contagio. Il capo per l'emergenza epidemiologica in Puglia, Pierluigi Lopalco, ha detto chiaramente: «Prima di Pasqua non si esce di casa. Comunque, se ci va bene, si parla di dopo Pasqua. L'epidemia sarà lunga e anche a fronte di un calo dei nuovi casi di contagio, il rallentamento delle misure andrebbe fatto con estrema cautela, non sicuramente nell'arco dei prossimi mesi. L'estate potrebbe essere il punto di svolta per lo stop alla misura del rimanere a casa».DA BERGAMO AL "MIULLI" DI ACQUAVIVA“La Lombardia chiama, Puglia risponde”. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha comunicato che nella serata di ieri una aereo C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa è atterrato presso la base aerea di Gioia del Colle, con a bordo un paziente Covid trasportato all'interno di una barella ad alto bio-contenimento. La Puglia ha così accolto la richiesta dei rianimatori dell’Azienda ospedaliera Giovanni XXIII di Bergamo. Ad attendere il paziente, un uomo di 56 anni, un'ambulanza della ASL Bari con un equipaggio formato da un infermiere e un autista del 118, un rianimatore e un infermiere dell'ospedale “Miulli” di Acquaviva, dove il paziente è stato successivamente ricoverato in terapia intensiva.POSITIVO DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI LECCEPositivo al tampone e attualmente ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina anche un dirigente della Provincia di Lecce. Assente dal suo ufficio a Palazzo dei Celestini, dopo alcuni contatti con persone rientrate dal Nord Italia, infatti, aveva optato prudenzialmente per l'auto-quarantena in casa. Già nelle prossime ore, tuttavia, su indicazione del presidente della Provincia Stefano Minerva tutti le sedi che ospitano gli uffici provinciali verranno chiuse per consentire un intervento di sanificazione straordinaria. E anche il personale resterà a casa in via cautelativa. I servizi minimi essenziali saranno comunque garantiti attraverso le procedure telematiche e un solo funzionario incaricato.IL CASO GALLIPOLISecondo fonti accreditate e tuttavia in attesa di conferma ufficiale, ci sarebbero stati quattro contagiati presso il reparto di Medicina dell'ospedale di Gallipoli: tre infermieri e un operatore socio-sanitario. Tuttavia il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, in contatto con le autorità sanitarie, assicura che al momento i casi accertati sono due: «Marito e moglie, lei lavora a Copertino e lui a Gallipoli. Questi sono i casi accertati», ha detto il sindaco.OTTO SANITARI INFETTI A CASTELLANETAOtto invece gli operatori sanitari positivi al coronavirus a Castellaneta. Un caso, questo, che ha mandato su tutte le furie il governatore Michele Emiliano, che ha chiesto l'avvio di un procedimento disciplinare e l'eventuale licenziamento di un dipendente dell'ospedale di Castellaneta, un dirigente medico positivo al Covid-19, che non avrebbe rispettato i protocolli di sicurezza contagiando altri tre medici e quattro infermieri.Primo caso a Fasano: si tratterebbe di un 21enne che nei giorni scorsi avrebbe cominciato ad avvertire febbre alta ed è stato allertato il 118. I sanitari, vista la sintomatologia, lo hanno sottoposto a tampone anche se il ragazzo non ha dovuto essere ricoverato. E da Foggia ne è stata confermata la positività con la messa in quarantena della famiglia mentre si sta cercando di ricostruire gli ultimi movimenti del ragazzo che avrebbe viaggiato tra Amsterdam e Londra nei giorni passati (è rientrato a Fasano il 12 marzo) venendo a contatto con altri amici.