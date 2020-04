«Scusi, dove sta andando?», arrivano i droni parlanti per i prossimi ponti festivi

Emergenza coronavirus: una flotta di 20 droni pronta ad alzarsi in volo nei cieli salentini per supportare la polizia locale e pattugliare i territori comunali e garantire il rispetto delle misure anti-contagio. Soprattutto in occasione dei ponti festivi del 25 aprile e del 1° maggio.

Occhi elettronici di ultima generazione, dotati di visore notturno e in grado visualizzare la presenza di soggetti ma anche di diffondere messaggi audio a grandi distanze, che saranno teleguidati da terra da piloti esperti da piloti esperti dell'associazione Dun (Drone Urban Network).

A metterli a disposizione dei sindaci e delle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione di disciplinari in via di definizione in queste ore - sarà la Provincia che già dallo scorso 23 marzo garantisce il monitoraggio del territorio e il sostegno operativo alle forze dell'ordine attraverso i tre droni di Stato. Velivoli teleguidati in dotazione al Servizio Viabilità e agli agenti di Polizia provinciale agli ordini del comandante Antonio Arnò che dalla metà di marzo continua a passare al setaccio l'intero territorio della provincia al fine di individuare assembramenti vietati e segnalare la presenza anomala di cittadini fuori dalle proprie abitazioni.

«Già a partire dai prossimi giorni anticipa il comandante Arnò questi strumenti tecnologici, oltre alle professionalità dell'ente e dell'associazione Dun, saranno messe a disposizione delle amministrazione comunali per favorire la repressione di reati da parte dei corpi di polizia municipale».

Sperimentazione già avviata dai Comuni di Cutrofiano e Alezio in occasione di Pasqua e Pasquetta. Un battesimo dell'area che ha visto in prima linea, addetto proprio al pilotaggio in remoto dei droni il responsabile tecnico del progetto provinciale Luigi Tommasi: «E l'associazione Dun con la sua struttura operativa, i piloti iscritti alla stessa e il gran numero di velivoli messi a disposizione fa sapere è in grado di rispondere a ogni richiesta, garantendo un servizio ininterrottamente, sette giorni su sette».

La nuova flotta di 20 occhi elettronici potrà, infatti, garantire un controllo capillare del territorio, monitorando gli spostamenti dei cittadini attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie. A partire dalla capacità di volo in qualsiasi condizione meteo e dalla visione notturna. Ma anche dall'individuazione di soggetti in movimento a grande distanza e dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi audio. Compresi quelli che invitano i cittadini a restare in casa e a rispettare le regole anti-contagio.

«Sin dai primissimi giorni del nostro mandato, abbiamo immaginato una Provincia capace di essere casa dei Comuni nel senso più alto del termine. E l'instancabile lavoro dei nostri uffici lo sta dimostrando, anche e soprattutto con un'emergenza senza precedenti rimarca il presidente Stefano Minerva . Per questo abbiamo ritenuto di dover attivare percorsi virtuosi che vedano Provincia, i Comuni e associazione Dun insieme, nella lotta contro questo nemico invisibile e balordo, mettendo in campo tutte le professionalità e le competenze di cui disponiamo».

Già pronto al pilotaggio dei velivoli Interprice a disposizione dei Comuni l'amministratore dell'associazione Cristian Caracuta: «Siamo lieti di collaborare con la Provincia per un progetto così importante e mettere a disposizione dei Comuni e dei cittadini la nostra esperienza e quella dei nostri piloti, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA