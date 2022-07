Covid, in Puglia 13mila nuovi positivi. Quarta dose: open day per over 60 e fragili over 12

Chiamata attiva dei soggetti fragili e a rischio con Open day e coinvolgimento delle farmacie e dei medici di famiglia: il Covid in Puglia rialza la testa e la Regione organizza il nuovo piano per la somministrazione della quarta dose di vaccino per over 60 e pazienti fragili dai 12 anni in su.

Il bollettino

In Puglia sono stati individuati 13.150 casi Covid, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 12 luglio 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 47.170 test, é del 27,88%, in calo rispetto al 35,8% di una settimana fa quando vi furono 11.642 casi su 32.527 test. In particolare, si segnalano 4.193 nuovi casi nel Barese, 873 nella Bat, 1.328 nel Brindisino, 1.406 nel Foggiano, 3.087 nel Leccese, 2.017 nel Tarantino, 204 per residenti fuori regione e 42 per provincia in definizione. Tredici i decessi riportati in Puglia nelle ultime 24 ore. Salgono a 88.829 le persone attualmente positive (ieri erano 85.043). I ricoverati sono 465 (+14), di cui 443 nei reparti non critici (+11) e 22 in terapia intensiva (+3).

Open day per la quarta dose

La Regione Puglia dà il via alla somministrazione della quarta dose di vaccino anticovid (detta anche seconda dose di richiamo o second booster) per le persone over 60 (di età pari o superiore ai 60 anni) e per i pazienti fragili dai 12 anni in su, come da disposizioni ministeriali. «Le vaccinazioni anticovid in Puglia non si sono mai fermate ma è chiaro che adesso si apre una fase nuova con l’avvio della quarta dose per gli over 60 e per chi ha fragilità - dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che questa mattina ha partecipato alle riunioni della Cabina di regia regionale -. Tutta la squadra della Sanità pugliese, insieme alla Protezione civile per la parte logistica, è al lavoro per offrire ai cittadini un servizio efficiente. Massima attenzione verrà data ai cittadini con fragilità per i quali il richiamo con la quarta dose è consigliato dai 12 anni in su: i centri specialistici di cura daranno nuovo impulso alle chiamate attive per garantire le somministrazioni e promuovere anche sessioni vaccinali a loro dedicate. Il vaccino svolge una funzione fondamentale a tutela della salute. Per questo l’invito resta sempre quello di vaccinarsi seguendo le indicazioni nazionali».

L'assessore Palese: «Dosi per over 60 e fragili dai 12 anni in su»

«Abbiamo predisposto - dichiara l’assessore alla Sanità, Rocco Palese - sulla base delle indicazioni nazionali e previo confronto nell’apposita Cabina di Regia regionale, l’aggiornamento alle linee di indirizzo organizzative al fine di garantire la più ampia offerta vaccinale per le popolazione over 60 residente in Puglia, più eventuali turisti nazionali ed esteri da parte delle Aziende Sanitarie Locali attraverso i Punti Vaccinali di Popolazione, i Centri Vaccinali dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Distretti Socio-sanitari (circa 60), dei Medici di Medicina Generale e della rete delle farmacie pubbliche e private convenzionate. È importante evidenziare che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) raccomandano la quarta dose di vaccino Covid19 per le persone dai 60 anni in su e per le persone con condizioni mediche che le mettono ad alto rischio di grave malattia».

La rete degli hub

Sul portale istituzionale della Regione al link https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/sedi-vaccinali si possono consultare le sedi vaccinali operative tra hub, punti vaccinali di popolazione (PVP) e del territorio (PVT) distinti per provincia con gli orari di apertura. Allo stesso link è disponibile l’elenco delle farmacie, divise per provincia, dove è possibile ricevere la somministrazione del vaccino anticovid.