Puglia, aumento di contagi e ricoveri: 80 in nuovi casi

Torna in su la curva dei contagi da Covid 19 oggi in Puglia a fronte di un forte rialzo del numero di test. Per fortuna continua a segnare zero la casella dei decessi. Resta abbastanza lenta la progressione dei guariti e pertanto i casi ancora positivi rimangono stabili. Aumentano purtroppo anche se in modo lieve i ricoverati.

I numeri nelle varie province

Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione oggi sono stati registrati 7.764 tamponi per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 80 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia Bat, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione. Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno resta di 80 casi.

Ieri i nuovi casi erano 47 su 4.108 tamponi. I decessi rimangono fermi a 6.659. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.789.492 test. Sono 245.889 i pazienti guariti mentre ieri erano 245.808 (+81). I casi attualmente positivi sono 1.775 mentre ieri erano 1.776 (-1). I pazienti ricoverati sono 80 mentre ieri erano 76 (+4). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 254.323, così suddivisi:95.413 nella provincia di Bari; 25.639 nella provincia di Bat; 19.916 nella provincia di Brindisi;45.280 nella provincia di Foggia; 27.253 nella provincia di Lecce; 39.616 nella provincia di Taranto;833 attribuiti a residenti fuori regione; 373 provincia di residenza non nota.