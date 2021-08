Caldo record fino a 40 gradi: è colpa di Lucifero, l'anticiclone africano

La settimana più calda sarà quella fino a ferragosto, con temperature record in tutta la Puglia e allarme anziani. La settimana che sta per iniziare sarà la più rovente con le temperature pronte a salire vertiginosamente in tutta Italia e al Sud in particolare. La colonnina di mercurio potrebbe perfino superare i 40 gradi «raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì 10 agosto e mercoledì 11 agosto» secondo il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio che lancia l'allarme incendi. Ma quando finisce questo caldo africano? Per il momento di dovranno fare i conti con aria bollente e afa.

L'anticiclone

E' colpa dell'anticiclone africano chiamato, non a caso Lucifero. «Caldo in progressivo aumento già coi primi giorni della nuova settimana - spiegano gli esperti del Meteo.it - quando tra lunedì 9 e mercoledì 11 i termometri saliranno grado dopo grado fino a raggiungere punte davvero esagerate. Sotto osservazione saranno ancora una volta il Sud e le due isole Maggiori. Pensate che su alcuni tratti della Sicilia si salirà addirittura fino a valori di 47/48°C. Ben oltre i 40°C anche in Sardegna e su molti tratti del Mezzogiorno come in Calabria e in Puglia. Ma i termometri saliranno bene anche al Centro-Nord dove tuttavia non si toccheranno valori così elevati anche se ci penserà il fenomeno dell'afa a complicarci la vita.

Salento bollente

Il termometro è schizzato in queste ore fino a 37 gradi, saltata la promessa di una settimana meno calda rispetto a inizio agosto e Lecce si incorona la provincia più calda di Puglia. E già da oggi le previsioni vedono le temperature massime sui 36 gradi, con il picco dei 40 gradi nei giorni centrali della settimana, poco prima di Ferragosto.



Il caldo africano continua ad abbracciare il Salento e non ci sono accenni di intromissione di correnti fredde, le più desiderate dopo un mese e mezzo di temperature asfissianti. Complice anche l'umidità. Si boccheggia, ma chi ha avuto il Covid ne risente ancora di più, non a caso i piani di prevenzione 2021, come è accaduto nell'estate dell'anno scorso, tengono conto del Covid e della sua evoluzione. La fotografia delle ultime settimane non è delle migliori: in aumento i casi di malore per il caldo.



Le città più colpite

Non supererà i 37 gradi la temperatura nel capoluogo pugliese. A Bari la colonnina di mercurio non raggiungerà picchi da girone dell'inferno, ma l'allerta resta comunque alta. Dai 31 gradi e non oltre di Brindisi si arriva perfino ai 41 di Foggia nella giornata di mercoledì 11 agosto, mentre Taranto toccherà i 40 gradi nella stessa giornata.