Caldo record fino a 40 gradi: la settimana più rovente

La settimana più calda sarà quella fino a ferragosto, con temperature record in tutta la Puglia e allarme anziani. La settimana che sta per iniziare sarà la più rovente con le temperature pronte a salire vertiginosamente in tutta Italia e al Sud in particolare. La colonnina di mercurio potrebbe perfino superare i 40 gradi «raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì 10 agosto e mercoledì 11 agosto» secondo il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio che lancia l'allarme incendi. Ma quando finisce questo caldo africano? Per il momento di dovranno fare i conti con aria bollente e afa.

Salento bollente

Il termometro è schizzato in queste ore fino a 37 gradi, saltata la promessa di una settimana meno calda rispetto a inizio agosto e Lecce si incorona la provincia più calda di Puglia. E già da oggi le previsioni vedono le temperature massime sui 36 gradi, con il picco dei 40 gradi nei giorni centrali della settimana, poco prima di Ferragosto.



Il caldo africano continua ad abbracciare il Salento e non ci sono accenni di intromissione di correnti fredde, le più desiderate dopo un mese e mezzo di temperature asfissianti. Complice anche l'umidità. Si boccheggia, ma chi ha avuto il Covid ne risente ancora di più, non a caso i piani di prevenzione 2021, come è accaduto nell'estate dell'anno scorso, tengono conto del Covid e della sua evoluzione. La fotografia delle ultime settimane non è delle migliori: in aumento i casi di malore per il caldo.



Studi recenti, infatti, hanno rilevato una minore tolleranza al caldo nelle persone che hanno sviluppato effetti a lungo termine nel post Covid caratterizzati, anche a distanza di mesi dall'infezione, da difficoltà di respiro e tosse, palpitazioni, debolezza, febbre, disturbi del sonno, vertigini, delirium (nelle persone anziane), difficoltà di concentrazione, disturbi gastrointestinali, ansia e depressione che si accentuano con le forti temperature.

Il bollettino sulle ondate di calore, del Ministero della Salute, che per la Puglia ha come riferimento Bari, l'altro ieri indicava un livello di rischio zero a fronte di una temperatura massima di 34 gradi, già ieri si è passati a livello di allerta giallo (pre-allerta di una possibile ondata di calore). Già da oggi siamo al livello arancione e, quindi, in quelle condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per anziani, bambini, donne in gravidanza e malati cronici. Quando le temperature salgono - tra oggi e dopodomani si viaggerà sui 40 gradi - aumenta il rischio dei colpi di sole e di calore.

I primi sono connessi all'esposizione prolungata al sole senza adeguata protezione, quindi rischiano anche i bagnanti che sfidano le ore più calde della giornata, i colpi di calore invece possono colpire anche chi sta in casa e in particolare gli anziani a rischio di disidratazione per il malfunzionamento del centro della sete situato nel cervello.

Il Ministero della Salute monitora il fenomeno sin dal 2005 attraverso specifici progetti del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), ed è coordinato dal Centro di competenza nazionale Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio (Dep Lazio).



Sul sito ministeriale dedicato alle ondate di calore è spiegato che «i sistemi di allarme, denominati Heat Health Watch Warning Systems, sono in grado di prevedere, fino a 72 ore di anticipo, il verificarsi di condizioni climatiche a rischio per la salute della popolazione. I risultati vengono riportati in un bollettino sintetico che contiene le previsioni meteorologiche riassuntive ed un livello di allarme graduato (livello 1, 2, 3) per permettere la modulazione degli interventi di prevenzione sulla base del livello di rischio previsto».

Come difendersi? Il decalogo del Ministero della Salute consiglia di non uscire nelle ore più calde e, durante un'ondata di calore, di evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18 oltre che rinfrescare gli ambienti con l'aria condizionata regolata tra 25 e 27 gradi, mentre quando la temperatura in casa supera i 32 gradi l'uso del ventilatore è sconsigliato perché non è efficace per combattere gli effetti del caldo. E, poi, ci sono le indicazioni più classiche che conosciamo: innanzitutto, bere molta acqua e mangiare frutta fresca, fare pasti leggeri e indossare vestiti comodi. Sempre con un occhio alla temperatura.

Taranto, boom di accessi al Pronto soccorso

Nicola SAMMALI

L'emergenza caldo moltiplica gli accessi al pronto soccorso di Taranto. Due settimane di temperature bollenti, che superano costantemente la soglia dei trentacinque gradi, hanno avuto un notevole impatto anche sull'unità di emergenza-urgenza del Santissima Annunziata. Cresce esponenzialmente, per questo, il lavoro dei medici impegnati in prima linea, già gravato però dal peso dell'aumento degli interventi effettuati nel periodo estivo.

La carenza di personale, come ha sottolineato in una nota infuocata la Cisl Funzione Pubblica, resta l'argine più debole del sistema e determinerebbe delle criticità che rischiano di portare al collasso la struttura di via Bruno.

Il sindacato, inoltre, ha parlato di sovraffollamento, di lunghi tempi di attesa, di ritmi talmente alti da esporre gli operatori a rischi professionali, quindi a errori più o meno gravi, e l'utenza a rischio clinico. A preoccupare la Fp Cisl, di conseguenza, ci sono anche le possibili aggressioni ai danni di medici e infermieri. Tutto ciò ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione e alla richiesta di un incontro immediato con i vertici dell'Azienda sanitaria locale di Taranto. Lo stesso direttore generale, Stefano Rossi, ha risposto punto per punto alle questioni sollevate dal sindacato. «La carenza di medici è un'emergenza gravissima - ha dichiarato - che ormai impatta su tutti i servizi, in particolare quelli dell'emergenza urgenza. Lo sappiamo bene, non c'è bisogno che ce lo ricordi il sindacato. La situazione è delicatissima soprattutto nei pronto soccorso, dove c'è un iperafflusso nei periodi estivi. La Puglia è una regione di 4 milioni di abitanti che in estate diventano 5 milioni, grazie al suo appeal turistico. Questo aumenta il carico anche degli afflussi al pronto soccorso». Ma non solo. «I medici di base - ha spiegato Rossi - stanno avendo difficoltà a trovare i sostituti, come prevede la legge, per riuscire ad andare in ferie, perché purtroppo non riusciamo a reclutare neppure i giovani. La Regione nelle scorse ore ha emanato una ordinanza contingibile e urgente che prende spunto proprio dalla gravità della situazione di tutti i pronti soccorso: ce ne sono alcuni dove non riescono neppure a coprire i turni. A Taranto, per fortuna, i turni li copriamo tutti, anche se con un numero esiguo di risorse umane». L'ordinanza, che scade il 31 agosto (salvo proroghe), prevede in sostanza che i medici di base, o di altre discipline, o in pensione, possano supportare gli operatori del pronto soccorso nella gestione dei casi di codice bianco e verde, quelli meno gravi. «Vengono richieste prestazioni che non sono emergenze, ma che vanno comunque trattate. Chi si lamenta delle attese sono proprio coloro che al pronto soccorso non ci dovevano andare, utilizzandolo invece in modo inappropriato. Basterebbe che si rivolgessero al medico di base. Il pronto soccorso viene visto come un ambulatorio facilmente accessibile e questo rallenta tutto. Tutte le vere urgenze - codici rossi e arancioni - vengono trattate prioritariamente, e mettono in coda tutto ciò che può essere rimandato. Ricordiamo che durante il lockdown i pronto soccorso di tutta Italia hanno finalmente lavorato da pronto soccorso, trattando solo le vere urgenze».

Le segnalazioni di attese di ore e ore al pronto soccorso sono quasi quotidiane, e spesso c'è stato anche chi ha rinunciato ai controlli, preferendo firmare e lasciare il Santissima Annunziata. «Lo so - ha ammesso Rossi -, ne ricevo anch'io, e altre mi chiede di verificarle lo stesso presidente Emiliano: c'è stato un caso di una signora che lamentava otto ore di attesa in seguito a un incidente stradale, ma aveva una distorsione e non una frattura. Non possiamo pretendere di avere i pronto soccorso come un fast food, che arrivi vieni servito e dimesso: purtroppo non è così, ci piacerebbe, ma dovremmo avere tanti medici a disposizione».



