Puglia: altri 13 casi, 7 in provincia di Lecce. A Scorrano chiuso un reparto ospedaliero

Ultimo aggiornamento: 15:28

Cattive notizie dal bollettino epidemiologico regionale che oggi (24 luglio) registra una nuova piccola impennata di contagi da covid in Puglia . Sono infatti in tutto 13, 4 in più rispetto a ieri (erano 9) i nuovi casi di positività accertati su 1901 test per il coronavirus effettuati: 6 nella provincia di Foggia e 7 in quella di Lecce E tornano purtroppo anche i decessi: un morto nella provincia di Foggia.LECCE, 7 I NUOVI CASI: TORNA L'ALLARME IN AMBIENTE MEDICOLa situazione proccupa nel Leccese, dove il virus dopo diverse settimane di assenza torna a colpire anche in ambiente medico: dopo il caso del cardiologo leccese registrato ieri, questa mattina è stato infatti chiuso il reparto di chirurgia e gastroenterologia dell'ospedale di Scorrano per un caso Covid di un paziente ora trasferito a Galatina.I casi attualmente attivi in provincia di Lecce sono 16, suddivisi su 8 comuni contro i 3 di alcuni giorni fa.Tornano infatti a tingersi di celeste sulla mappa del contagio allegata al report della Asl di Lecce anche alcuni comuni sinora puliti. Oltre a(2 casi),(3 casi),(1),(1),da ieri si registra infatti una donna positiva a. Apositivi sono anche due parenti del medico risultato positivo a. Un uomo aed uno. Ed infine una donna a. A questi vanno aggiunti due casi di residenti fuori regione.LOPALCO: BLOCCARE IL VIRUS PRIMA DELL'AUTUNNO​ «Il virus continua a circolare a bassa intensità, ma circola. Proviamo a scoppiare quanti più palloncini possibile, prima che arrivi l'autunno». Lo scrive su facebook l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force per l'emergenza Coronavirus della Regione Puglia. Lopalco analizza la situazione italiana utilizzando la metafora dei palloncini: «Dove andranno a finire i palloncini...si interrogava Renato Rascel nel famoso ritornello. E noi ci poniamo una domanda non banale: ma l'estate, che fine fanno i virus del raffreddore?» «Non vi nascondo che la risposta è complicata - premette - e credo che la pandemia di Covid-19 ci aiuterà a dare risposte più robuste. Sulla stagionalità dei virus respiratori esistono pochi dubbi. Il raffreddore, del resto, si chiama raffreddore per un motivo. In inglese lo chiamano 'cold', più chiaro di così. Ô dunque una malattia legata alla stagione fredda. Il freddo, che predispone ad inoculi virali più consistenti, insieme alla ripresa delle attività al chiuso, fanno aumentare la circolazione e l'espressione clinica di questi virus», spiega. «Quello che osserviamo ora in molte regioni italiane rispetto all'epidemia di Covid-19 è che l'attività locale del virus si è praticamente spenta».