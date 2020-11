Covid-19, altri 730 casi positivi: Lecce supera Taranto e Brindisi per contagi giornalieri. Sette morti a Bari

Altri 730 casi positivi al Covid-19 su 4.103 tamponi effettuati. Dei 730 casi positivi, 276 sono stati accertati in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, 155 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. Sono stati registrati 7 decessi in provincia di Bari. I numeri in regresso dei nuovi positivi non traggano in inganno: il rapporto tra nuovi casi e test effettuati è al livello di quello registrato il 24 marzo scorso, in pieno lockdown. Nel dato di oggi, infatti, si riscontrano 17,8 positivi ogni 100 tamponi effettuati. Non solo: si segnalano anche 84 nuovi ricoveri in un giorno solo, un'impennata che aggrava le situazioni di stress in cui si trova a operare l'assistenza ospedaliera (qui il bollettino completo).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 605.356 test; 7.774 sono i pazienti guariti; 17.813 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 28.431, così suddivisi:

10.382 nella provincia di Bari;

2.939 nella provincia di Bat;

1.905 nella provincia di Brindisi;

6.388 nella provincia di Foggia;

1.953 nella provincia di Lecce;

2.679 nella provincia di Taranto;

185 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: 17:16

