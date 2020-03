Puglia, 120 nuovi i nuovi contagi: i casi salgono a 906. Trend di crescita stabile

Ultimo aggiornamento: 19:04

Sono 120 i casi di coronavirus accertati oggi in Puglia (sulla base dei 601 test per l'infezione Covid19 coronavirus effettuati sull'intero territorio). I nuovi contagi sono così suddivisi:37 nella Provincia di Bari;10 nella Provincia Bat;2 nella Provincia di Brindisi;14 nella Provincia di Foggia;29 nella Provincia di Lecce;5 nella Provincia di Taranto;2 attribuiti a residenti fuori regione;21 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.Sono stati registrati 6 decessi: 1 nella provincia di Brindisi, 4 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Lecce.TREND STABILE IN PUGLIALa curva di crescita del contagio resta dunque stabile (Ieri i nuovi casi erano 111) da ormai due giorni.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 906, così divisi:268 nella Provincia di Bari;59 nella Provincia di Bat;102 nella Provincia di Brindisi;226 nella Provincia di Foggia;149 nella Provincia di Lecce;46 nella Provincia di Taranto;15 attribuiti a residenti fuori regione;41 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.