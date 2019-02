Pubblicità illegale sulle auto, decine di multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto private con banner pubblicitari: ancora batoste per gli automobilisti leccesi vittime del carvertising. Sale a 30 il numero delle multe verbalizzate dalla Polizia locale in poco più di due mesi.«Il fenomeno è molto diffuso in Puglia e in particolare a Lecce. Per questo continueremo a vigilare anche nelle prossime settimane». A confermare l'intensa attività di controllo è stato il comandante della Municipale Donato Zacheo, ospite ieri mattina della trasmissione televisiva Mi manda Raitre. Il tema della puntata è stato proprio il fenomeno del carvertising, il servizio di sponsorizzazione mobile che permette agli automobilisti di guadagnare facendo della propria auto un mezzo pubblicitario. In collegamento dalla sede di viale Rossini a Lecce con gli studi di Roma, il comandante ha parlato dell'azione di vigilanza svolta negli ultimi mesi in città dove il problema è in crescita. «L'ultima multa è stata verbalizzata qualche giorno fa ha sottolineato il comandante - e da dicembre a oggi abbiamo sanzionato 30 vetture. Applichiamo il Codice della Strada che vieta espressamente la pubblicità sulle autovetture. Abbiamo richiesto anche il parere del Ministero delle Infrastrutture che ci ha dato ragione, confermando che la nostra attività di vigilanza è conforme alla legge».Il servizio di carvertising promette agli automobilisti il pagamento delle rate mensili per l'acquisto di un'automobile in cambio di sponsorizzazioni. I veicoli sono allestiti con banner per conto di società terze, nella maggior parte dei casi le stesse concessionarie di pubblicità. Sono in molti a farsi tentare da questa pratica che permette di portare a casa auto a costo zero con il solo vincolo di usare la carrozzeria come pannello pubblicitario. I proprietari dei mezzi griffati, però, violano la norma che vieta la possibilità di utilizzare la carrozzeria di vetture a uso privato per diffondere messaggi pubblicitari per conto terzi. Per i trasgressori le multe ammontano a 431 euro, elevate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 23 del Codice della Strada e dell'articolo 57 del Regolamento di attuazione dello stesso codice. A quanto pare, oltre al rischio di essere multati, molti cittadini devono fare i conti anche con i mancati rimborsi promessi dalle società che offrono la sponsorizzazione. E anche Lecce non è immune da questo tipo di problema con cittadini alle prese con contratti non onorati.In studio è intervenuto Massimiliano Casazza, rappresentante della No Cost Vantage Group che opera nel settore del carvertising anche a Lecce. Casazza ha annunciato che la società impugnerà le multe elevate dai vigili. «Al momento sono stati pagati 5 verbali su 30 e nessuno ha fatto ricorso fanno sapere dagli uffici della Municipale».