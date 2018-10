Provincia, scontro nel centrodestra: i fittiani ritirano i candidati

Tutti contro tutti e centrodestra ancora in alto mare nella scelta del candidato presidente della Provincia. E Direzione Italia ritira i suoi candidati. Una mattinata ad alta tensione per la scelta del candidato dopo che nella roulette dei nomi sono state bruciate, in pochi giorni, una decina di proposte. E nel mirino - accusati neanche tanto velatamente di non voler scegliere e di giocare su più tavoli - sono finiti i fittiani guidati dal coordinatore provinciale Antonio Gabellone (oltre che presidente uscente della Provincia). Da qui la risposta arrivata in queste ore da Direzione Italia: "Preso atto del continuo stillicidio nei confronti di Direzione Italia che vede sul tema delle Provinciali 2018 costantemente tirati in ballo sindaci che si riconoscono nel movimento (Stefano, Stefanelli, Colafati e altri), per evitare che in questo modo venga lesa l’autorevolezza e la dignità degli stessi il partito ritira qualsiasi ipotesi di candidatura che possa appartenergli, dichiarandosi disponibile a convergere su un candidato Presidente espressione di quelle forze politiche di centrodestra che lealmente sono state sedute al tavolo provinciale dei partiti della coalizione".