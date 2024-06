Si vota al rinnovo di sindaci e consigli comunali in 28 Comuni in provincia di Lecce che insieme contano una popolazione di oltre 131mila residenti. Elezioni comunali a Copertino dove è corsa a 4 tra Antonio Leo per il centrosinistra, Vincenzo De Giorgi per il centrodestra, l’ex sindaco Giuseppe Rosafio e l’ex assessora, Laura Alemanno.

A Campi Salentina, terzo Comune al voto per numero di abitanti (9.885 residenti) l’uscente Alfredo Fina punta al bis. A sfidarlo c’è il centrodestra con Serena Assenzio. Si vota a Novoli, in campo il sindaco uscente Marco De Luca che se la vedrà con un altro ex primo cittadino, Oscar Marzo Vetrugno.

Riflettori puntati anche su Neviano: a sfidarsi per la fascia saranno Giuseppe Mighali, tesserato del Pd, e l’ex prima cittadina, Silvana Cafaro. A Parabita duello tra l’uscente dem Stefano Prete l’ex sindaco Alfredo Cacciapaglia. A Cursi duello tra il sindaco uscente del Pd, Antonio Melcore e l’esponente di Fratelli d’Italia, William Santoro alla testa di una civica alternativa. A Martignano l’ex sindaco Luigino Sergio sfida il capogruppo di opposizione, Antonio Orazio Corianò. Rinnovo dell'amministrazione comunale anche a Tiggiano, in campo il sindaco uscente Giacomo Cazzato che dovrà vedersela con Silvia Martella. A Miggiano, l’uscente Michele Sperti sfida Santo Marzano, mentre a Muro Leccese il primo cittadino uscente Antonio Lorenzo Donno punta al terzo mandato contro Laura Lubelli. A Tuglie duello tra Lorenzo Longo e Silvia Romano che ha raccolto il testimone del sindaco uscente e non ricandidato, Massimo Stamerra per il centrodestra. A Bagnolo del Salento duello femminila tra Sonia Mariano e Irene Chilla. A Botrugno il sindaco uscente Silvano Macculi sfida Gabriella Stefanelli. A Minervino l’uscente Ettore Caroppo dovrà vedersela con Fredy Cursano e con l’ex assessore Antonio Marte. A Palmariggi, invece, Franco Zezza tenta la corsa al terzo mandato consecutivo contro Luigi Bello.

A Supersano è sfida tra Bruno Corrado, Bruno Contini e Marco Antonazzo. A Lequile corsa a tre con Vincenzo Carlà, Fabio Lettere e Antonio Filograna. Ad Andrano duello tra l’uscente Salvatore Musarò e Alessandro Panico, duello anche Carpignano Salentino l’uscente Mario Bruno Caputo dovrà vedersela con Lucia Antonazzo. A Sternatia, in campo Giuliano Villani contro Gabriele Cardito mentre a Surano sfida a due tra Francesco Rizzo e Angelo Galati. A Zollino è sfida a due tra Edoardo Calò e Paolo Catalano, così come a Seclì tra Andrea Finamore e Ramona Fazio. A Soleto Graziano Vantaggiato è a caccia di riconferma contro Gabriele Miceli mentre a Castrì l’ex assesore Cosimo Pellè sfida il sindaco Andrea De Pascali.

Sfida a due anche a Corsano, tra l’uscente Biagio Raona e Gianfranco Riso; a Morciano di Leuca corsa in solitaria del sindaco uscente Lorenzo Ricchiuti. Stessa situazione a Giuggianello con l’uscente e unico ricandidato a sindaco, Luca Benegiamo.