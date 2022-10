Protezione civile, con la Municipale di Lecce contro il rischio idrogeologico

“Rischio idrogeologico: il sistema di allertamento e i nuovi strumenti di gestione del piano comunale di protezione civile” è il tema dell’incontro pubblico che si terrà domani, 13 ottobre, con inizio alle 17, presso l’Open Space di Palazzo Carafa, sede del Comune di Lecce.

L’appuntamento, organizzato dalla Polizia Locale alla quale fa capo la Protezione civile comunale, rientra nella programmazione della quarta edizione della Settimana nazionale della Protezione civile, che è in corso di svolgimento e andrà avanti fino al 16 ottobre e che prevede una serie di iniziative, su tutto il territorio nazionale, volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche inerenti i rischi di protezione civile.

L'incontro e il programma

L’incontro, rivolto a tutta la popolazione, mira ad accrescere la consapevolezza sul rischio idrogeologico e sull’importanza di essere informati sulle previsioni meteo e sulle criticità previste sul territorio comunale. Inoltre, sarà l’occasione per informare sulle novità tecnologiche adottate nella gestione del piano di protezione civile del Comune di Lecce grazie all’aggiornamento in corso di adozione.



Quest’anno la Settimana nazionale della Protezione civile si conclude con il fine settimana dedicato alla campagna “Io non rischio – buone pratiche di protezione civile - 2022”, curata dai volontari delle associazioni di protezione civile, dedicata alla cultura della prevenzione dei rischi.Sabato 15 e domenica 16 ottobre, per l’intera giornata, dalle 10 alle 18, piazza Sant’Oronzo ospiterà i gazebo gialli di “Io Non Rischio”.Sabato sarà possibile incontrare i volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Città di Lecce e dell’associazione Cives – Lecce ai quali domenica si uniranno i volontari della Protezione Civile di Marittima e dell’Associazione di Volontariato per la Protezione Civile A.M.E.S. Odv di Scorrano che illustreranno le buone pratiche da adottare in caso di alluvione, terremoto e maremoto, perché sapere cosa fare in caso di eventi estremi può salvare la vitaNella mattinata di domenica faranno tappa nella piazza di Lecce il consigliere regionale Maurizio Bruno, presidente del Comitato Permanente di Protezione Civile della Regione Puglia e Salvatore Bisanti, Coordinatore Provinciale del Volontariato di Protezione civile di Lecce.