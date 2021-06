Urla strazianti dalle finestre della casa circondariale di Lecce: "acqua!", gridano i detenuti nel cuore della notte per attirare l'attenzione sulla condizione delle celle in questa ondata di caldo che attanaglia in Salento da giorni. È accaduto ieri sera, con grande preoccupazione anche da parte delle famiglie già abituate a fare i conti con gli annosi problemi di sovraffollamento della struttura.

A creare il problema l'interruzione della fornitura elettrica dovuta al sovraccarico della rete che da ieri mattina aveva isolato l'intera zona di Borgo San Nicola e quindi anche il carcere, creando una situazione esplosiva per via del prosciugamento delle vasche d'acqua che riforniscono i reparti e le celle.

La direzione: al lavoro per risolvere il problema

«Abbiamo noleggiato un gruppo elettrogeno d'emergenza - spiega la nuova direttrice della struttura, Valentiva Meoelovoli che questa mattina ha incontrato i detenuti -. In serata, il via vai dell'energia elettrica ha interrotto l'erogazione idrica in alcuni reparti. Al momento l'acqua c'è: l'Enel ha fatto il suo lavoro ripristinando il possibile ma la corrente elettrica ancora va e viene».

La garante dei detenuti, Maria Mancarella ha verificato sta intanto monitorando la situazione anche in merito all'impianto di condizionamento i cui lavori dovrebbero essere quasi terminati.