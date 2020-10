Rabbia in strada a Lecce, centro bloccato da cittadini e imprenditori. Polizia in tenuta antisommossa - VIDEO

LECCE- Proteste in strada a Lecce, dove nel tardo pomeriggio una manifestazione spontanea non autorizzata ha invaso le vie del centro storico, da piazza sant'Oronzo a via Trinchese e poi piazza Mazzini. In strada imprenditori, professionisti ma anche cittadini e partite iva. Le categorie più colpite dalle chiusure imposte dalle misure varate dal Governo epr il contenimento del Covid. A tentare di arginare la folla, che gridava "libertà" contro le restrizioni imposte dal nuovo Dpcm a partire da oggi, un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa. La protesta si stat svolgendo senza scontri, bloccando il teaffico di Via XXV Luglio e poi risalendo da via Trinchese.

Ultimo aggiornamento: 19:48

