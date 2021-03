In piazza le imprese di wedding: «Non solo ristori, serve un rilancio»

Non solo ristori ma rilancio. Il mondo del wedding questa mattina è sceso in piazza per chiedere a gran voce una data certa per la ripartenza. A Lecce come nelle principali città di Italia. La richiesta principale è poter tornare al più presto a lavorare, anche grazie all’applicazione di protocolli speciali così come già accaduto ad esempio per le crociere. Un flash mob di sensibilizzazione sulla delicata situazione economica venutasi a determinare a danno degli operatori del settore wedding in conseguenza delle restrizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria. L’intero comparto è fermo da mesi con perdite di fatturato che sfiorano il 90% e svariati milioni di euro, con migliaia di matrimoni annullati.

I PROMOTORI

La manifestazione è promossa da Confcommercio in collaborazione con il comitato “Insieme per il wedding”: a chiedere attenzione l’intera filiera con decine di pèiccole attività e imprese coinvolte. Commercianti di abiti da cerimonia, fioristi, acconciatori, fotografi, ristoratori, agenti di viaggio, imprenditori dell’animazione e dell’intrattenimento, wedding planner, estetiste, tutti accomunati dalla volontà di rappresentare e mettere in piazza un grido di allarme per un comparto tra i più colpiti e penalizzati dai provvedimenti adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza pandemica.