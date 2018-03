Prosegue la non-stop di preghiera e penitenza voluta da Papa Francesco

Il papa in preghiera

Prosegue nella chiesa di San Lazzaro l’iniziativa “VENTIQUATTR’ore per il signore”Grande partecipazione fin dalle prime ore alla “maratona di preghiera” in svolgimento fino alle17 di domani con il canto dei primi vespri della quarta domenica di Quaresima.“24 ore per il Signore”, l’iniziativa promossa da Papa Francesco cui ha aderito anche la Chiesa diLecce, si è aperta nel pomeriggio di oggi nella chiesa di San Lazzaro con la concelebrazione presiedutadall’arcivescovo Michele Seccia, cui è seguita la Lectio divina sulla pagina evangelica dellaprossima domenica nella quale emerge la figura di Nicodemo, un dottore della legge, affascinatodalla personalità di Gesù.“Nel buio della notte - ha detto l’arcivescovo - Nicodemo, fariseo e membro del sinedrio (il tribunaleebraico) va a trovare il Maestro. Desidera conoscerlo, tanto che lo va a cercare. Evidentementele parole e i segni di Gesù avevano profondamente colpito quest’uomo dalla forte spiritualità:conosceva bene le Scritture ma apparteneva alla categoria degli avversari di Gesù, faceva partecioè di quella frangia legata all’antica tradizione ebraica, per nulla disponibile a riconoscere nel‘figlio del falegname’ il Messia atteso”.“Nicodemo però - ha continuato Seccia - lo ritroveremo anche ai piedi della croce fino alla sepoltura.Diventerà dopo questo incontro, quando il Maestro gli darà il segreto della vita di fede- ‘rinascere dall’alto’ -, diverrà discepolo del Signore”.“è una figura quella di Nicodemo - ha concluso - che si pone come modello nel cammino quaresimale.Anche noi dovremmo, ripensando alla nostra vita, ripercorrere i deserti, le solitudini,la sofferenza e individuare il momento preciso nel quale è iniziata la nostra ricerca e la nostraconoscenza del Signore. Se ciò non fosse mai accaduto, questo è il tempo giusto per rinascere. Eanche se il peccato frena la nostra voglia di risalire la china, sappiamo bene che Dio non ci lasciamai soli”.Nella lunga “non-stop” a San Lazzaro si alterneranno senza sosta i gruppi, i movimenti, le associazionie le parrocchie. Dalle 21 alle 22 l’arcivescovo guiderà la preghiera dei giovani. Numerosisacerdoti saranno a disposizione per tutta la notte per il sacramento della penitenza (confessioni).“24 ore per il Signore” prosegue nella giornata di domani alla stessa maniera. Alle 16 l’arcivescovoparteciperà all’adorazione dei bambini e dei ragazzi e alle 17 concluderà la lunga e ininterrottagiornata di preghiera e penitenza con i primi vespri della quarta domenica di quaresima e la benedizioneeucaristica.L’intero evento di fede viene trasmesso live streaming su www.parrocchiasanlazzarolecce.it.