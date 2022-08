Pronto soccorso, la denuncia di una turista: «Più di 7 ore di attesa tra pazienti doloranti e feriti»

Una odissea lunga più di sette ore in attesa di ricevere cure mediche e assistenza, «tra pazienti doloranti e persone ferite e sanguinanti». La segnalazione - l'ennessima dello stesso genere - arriva ancora una volta da una turista, la quale nei giorni scorsi ha avuto necessità di recarsi in pronto soccorso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

La denuncia della turista: «Più di sette ore in attesa tra pazienti doloranti e feriti»

"Amiamo il Salento, veniamo da oltre vent'anni ed abbiamo amici fraterni, persone meravigliose. Devo però segnalare l'assoluta disorganizzazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale Vito Fazzi - ha denunciato la turista a Quotidiano nei giorni scorsi - sono qui con mio marito da sette ore per un problema ad un braccio, da indagare in quanto paziente oncologico soggetto a tromboflebiti. Ci sono circa 50 persone in sala d'attesa, tutti insieme, pazienti doloranti e anche sanguinanti, e noi accompagnatori. Il tampone è stato fatto soltanto ai pazienti, a noi no, ma stiamo tutti insieme. Mio marito ha fatto il prelievo verso le 12 e basterebbe che un medico lo guardasse e refertasse per sapere cos'ha e regolarci, togliendo probabilmente il disturbo. Invece ha dovuto alzare la voce e minacciare un incolpevole addetto all'accoglienza per ottenere un minimo di udienza. Dalle 12 ha una cannula per prelievi attaccata e sta buttato in sala di attesa, in mezzo ad una marea di gente». Ma tra i pazienti in attesa, come denuncia ancora la signora, «c'è chi sta peggio, con tagli sanguinanti in testa. Non posso prendermela col personale, vittima di questo sistema, ma devo quanto meno segnalare».