«In attesa sui letti anche più di un giorno»: allarme caos al Pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Covid intasa il pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce . In attesa di ricovero sostano nell'area dedicata all'osservazione breve dai 20 ai 25 pazienti anziani in attesa di un posto letto. Un'attesa che, sui letti temporaneamente allestiti, si può protrarre per molte ore. In alcuni casi anche per più di un giorno.A determinare il cortocircuito la prescrizione della Regione che impone la distanza sociale di un metro tra i ricoverati e per effetto della quale sono state vietate dalla direzione generale della Asl di Lecce le extralocazioni, ossia i ricoveri in reparto diverso da quello a cui dovrebbero essere destinati per patologia i pazienti. In più c'è l'ospedale di Copertino che stenta a ritornare a regime e gli anziani che sono tornati a presentarsi in pronto soccorso per problemi di salute, mentre durante la fase acuta del Covid la paura di contrarre l'infezione ha spinto l'utenza a scansare gli ospedali.Per tutte queste ragioni, compreso il fatto che l'indice di fidelizzazione al Fazzi sta crescendo in modo esponenziale, il pronto soccorso vede duplicate le difficoltà di ricovero che prima del Covid si acuivano solo in concomitanza di particolari periodi quale, ad esempio, quello influenzale, e che ora sono una costante. I due pronto soccorso (quello del Dea che non è mai stato chiuso) e quello del corpo centrale del Fazzi hanno posti letto per l'osservazione breve, ossia quella fase in cui il paziente viene sottoposto ad accertamenti utili alla diagnosi. Dieci posti al Dea e quattro al pronto soccorso che attualmente si trova nel corpo centrale del Fazzi, ma poi si ampliano sino ad arrivare anche a 25 pazienti in attesa di ricovero dopo avere effettuato il tampone che è obbligatorio per evitare il rischio di contagio in corsia.Così sono all'ordine del giorno le segnalazioni dell'utenza imbufalita per la lunga attesa di un posto letto in reparto. «Il problema non è il Covid perché quei pazienti, una volta fatta la diagnosi, vengono ricoverati in Malattie infettive e il caso è risolto rende noto Silvano Fracella, direttore del pronto soccorso del Fazzi , ma al momento sono i no-Covid che non sappiamo dove mettere. È vero che arriviamo ad avere anche venticinque pazienti in attesa: l'assembramento che stiamo evitando nei reparti, per il rispetto delle norme del distanziamento, si verifica in pronto soccorso. Comunque sono riuscito a non chiudere mai il pronto soccorso: in cinque mesi nessuno di noi si è mai infettato».Secondo Fracella le norme del distanziamento sociale andrebbero riviste per aumentare il numero di posti letto: «Ogni giorno ci sono tanti anziani perché le Rssa, che sono in fase di accreditamento per le nuove disposizioni Covid, stanno ricoverando al trenta per cento della loro capacità e qui da noi, invece, arriva tutto. Questa è la realtà dei fatti. Una delle motivazioni più importanti della ridotta possibilità di ricoverare non è direttamente legata al Covid che ha solo acuito problemi annosi. Servono le strutture sul territorio per le lungo degenze, per la presa in carico sul territorio dei pazienti che possono essere dimessi dalla Medicina e dalla Pneumologia. Il tempo di degenza, in questi reparti, supera i criteri fissati dal ministero. Non si riesce a dimettere gli anziani perché pur avendo superato la fase acuta per la loro condizione generale di salute non possono tornare in famiglia avendo necessità di assistenza sanitaria. Bisogna creare i gerontocomi perché le nostre unità operative per acuti, dell'area medica, hanno pazienti che potrebbero essere dimessi in trenta, quaranta giorni e invece occupano posti letto».Le criticità del pronto soccorso del Fazzi sono emerse sin dalle prime battute della Fase 3, quindi dai primi di giugno. Il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, ha disposto un piano in virtù del quale è stato aperto un reparto di area medica da 24 posti che ha subito registrato il tutto esaurito. Nelle intenzioni di Rollo c'è l'attivazione di un altro reparto similare nel corpo centrale del Fazzi appena si libereranno gli spazi, con il trasferimento dei reparti dell'area chirurgica al Dea. La richiesta di trasferimento della Asl di Lecce alla Regione è ormai questione di giorni, se non di ore, quindi potrebbe essere probabile che al massimo per ottobre ci sia l'attivazione di nuovi 24 posti di area medica al Fazzi che dovrebbero dare respiro e ossigeno al pronto soccorso. Certamente rimane sul tavolo la questione della piena funzionalità dell'ospedale di Copertino che contribuisce ad appesantire il carico sul Fazzi, ma sul binario parallelo il completamento della mappa degli ospedali di comunità, l'apertura delle lungodegenze e delle riabilitazioni. Un contributo verrà dagli interventi volti al potenziamento della rete ospedaliera pugliese e quindi salentina che oltre a raddoppiare i pronto soccorso in tutti gli ospedali in modo da avere un percorso per i casi sospetti di Covid e l'altro per tutti gli altri pazienti, prevede l'implementazione dei posti di terapia intensiva e sub-intensiva, oltre a quelli di area medica.