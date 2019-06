Pronto soccorso in apnea: con il caldo partito l'assalto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Extralocazioni e carenza di personale: pronto soccorso in trincea con la morsa del caldo che porta un corollario di effetti collaterali. Incidenti stradali, domestici e in spiaggia (in pronto soccorso si arriva anche persone per la puntura di un insetto), ma anche è boom anche di tracheiti, per il passaggio da ambienti climatizzati, e di gastroenteriti.A soffrire maggiormente la carenza di infermieri e operatori socio sanitari, gli ospedali della provincia che ancora non hanno ricevuto i rinforzi promessi. Ma intanto gli accessi sono in crescita netta.«In molti momenti il pronto soccorso si intasa rende noto il direttore del pronto soccorso di Casarano, Mario Ricci per problematiche banali, ma anche importanti. Naturalmente la situazione dei posti letto è sempre complicata. Sono diminuiti, ma le patologie rimangono. È un problema noto da molto tempo perché la diminuzione dei posti letto è intervenuta per ragioni logistiche, economiche e di accentramento delle strutture anche per carenza di personale. Ma i pazienti non diminuiscono, anzi tendono ad aumentare perché in caso di bisogno i punti di riferimento rimangono sempre il 118 e il pronto soccorso. Il territorio risponde relativamente. Dal punto di vista infermieristico ci sono problemi un po' in tutti gli ospedali perché al momento solo il Fazzi ha avuto dei rinforzi. Abbiamo avuto un piccolo supporto di ausiliari, ma non abbiamo ancora quello degli infermieri. Il carico di lavoro però è molto aumentato, con l'arrivo dell'estate».E anche nel pronto soccorso di Gallipoli si sente forte l'esigenza di personale aggiuntivo, anche perché le ferie di chi è in servizio sono già partite sfoltendo le fila dei disponibili per i turni. «Ci salviamo perché il personale del reparto è meraviglioso afferma Antonio Girau, direttore del pronto soccorso di Gallipoli , ma spero di non dover bloccare anche quest'anno le ferie, come ho dovuto fare in passato. Devo dire che l'anno scorso tutto il personale ha compreso la difficoltà in cui ci trovavamo e ha lavorato senza protestare. Sono fortunato ad avere personale di questa qualità. Ma spero arrivino rinforzi perché ho fatto una proiezione statistica e il trend dimostra una crescita del dieci per cento rispetto allo scorso anno. All'incremento del periodo si aggiunge, quindi, un ulteriore numero di accessi. Gallipoli è invasa e logicamente aumenta anche la richiesta di prestazione sanitaria. Fortunatamente possiamo contare sulla guardia turistica e in questo modo affrontiamo al meglio la situazione. I momenti critici ci sono, come è accaduto un paio di giorni fa con l'arrivo di due infartuati a distanza di cinque minuti l'uno dall'altro, ma facciamo fronte a tutto». Il meteo promette ancora caldo senza sosta con la probabilità che il termometro tocchi i 40 gradi e quindi tutte le precauzioni sono importanti. Le raccomandazioni anche quest'anno sono state diramate dal ministero della Salute, riprese anche dalla Asl di Lecce. Il decalogo? Non uscire nelle ore più calde, rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro, bere molti liquidi, non bere bevande alcoliche o bevande contenenti caffeina, fare pasti leggeri, vestire comodi e leggeri, di ventilare l'abitacolo prima di iniziare un viaggio, evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde della giornata, occuparsi delle persone a rischio, dare molta acqua fresca agli animali domestici. Tutto questo per evitare il coccolone da calore.M.Mon.