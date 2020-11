Si presenta al Pronto soccorso: «Mi tremano le gambe». I familiari l'attendono fuori per 12 ore, poi la notizia: «E' morta»

L.M., 30 anni, è morta ieri, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lecce, dopo una corsa dall'ospedale di Copertino a quello del capoluoo nella notte fra venerdì: i suoi familiari presentano denuncia alle Autorità per chiarire come e perché ciò sia accaduto.

Tutto è cominciato venerdì scorso, 13 novembre. A mezzogiorno la donna si è presentata in ospedale, a Copertino, lamentando sensazione di panico e forti tremori alle gambe. I medici del Pronto soccorso copertinese l'hanno presa in carico, mentre il marito e il fratello della 30enne attendevano fuori. Con le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, infatti, l'accesso all'ospedale è precluso alle famiglie dei pazienti.

Passano le ore e a mezzanotte - secondo quanto ricostruito dalla famiglia -, fratello e marito della donna vengono avvisati che la 30enne era stata trasportata d'urgenza al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lecce, dove però i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare come la giovane non mostrasse più alcun segno di attività cerebrale. L.M. è morta ieri pomeriggio, a Lecce e ora la famiglia vuol capire perché e se vi siano state responsabilità da parte dei medici e delle strutture sanitarie che l'hanno accolta.

Ultimo aggiornamento: 11:55

