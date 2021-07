Lecce, l'omaggio del mondo del calcio a Daniele De Santis: promozione in A alla memoria

Una promozione alla memoria. Anche se nulla al mondo potrà restituire ai famigliari la gioia, un messaggio segnale importante arriva dal mondo del calcio: Daniele De Santis, l'arbitro di C ucciso a settembre scorso a Lecce insieme con la fidanzata, Eleonora Manta è stato promosso alla serie A «alla memoria».

Sono quattro gli arbitri dismessi dalla serie A "per motivi tecnici", in vista della prossima stagione. Gli arbitri "dismessi", negli organici che saranno resi noti a breve, sono Daniel Amabile della sezione di Vicenza, Lorenzo Illuzzi (Molfetta), Ivan Robilotta (Sala Consilina) e Riccardo Ros (Pordenone). Cinque i promossi dalla Can di C alla A: Andrea Colombo (Como),Francesco Cosso (R.Calabria), Matteo Marcenato (Genova), Gianpiero Miele (Nola),Luca Zufferli (Udine).