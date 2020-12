Lecce, «Promise in sposa la figlia». Commerciante a processo

È sotto processo il commerciante singalese accusato di avere promesso in sposa la figlia ad un connazionale sin da quando aveva dieci anni. E rischia un aggravamento della pena, se dovesse essere condannato: il giudice della prima sezione penale del Tribunale di Lecce, Maddalena Torelli (al centro della foto), ha dichiarato la competenza collegiale poiché ha ravvisato che i maltrattamenti in famiglia contestati al commerciante siano della specie prevista dal codice rosso introdotto a tutela delle donne il 9 agosto dell'anno scorso. Vittime anche il figlio e la moglie. Vittime di aggressioni fisiche e dello stato frequente di ubriachezza, l'accusa.

La questione sarà affrontata il 5 marzo dell'anno prossimo dai giudici della prima sezione penale per stabilire la competenza di questo caso nato nell'aula della terza classe della scuola Media frequentata dalla ragazza fino a due anni fa: nello svolgimento di un tema durante l'ora di Italiano descrisse il dramma vissuto in quei frangenti. Descrisse il rapporto conflittuale con il padre, quella volta che le aveva strappato via lo smartphone poiché stava chattando con un ragazzo. Temeva, hanno poi chiarito gli accertamenti avviati prima dal giudice del Tribunale per i minorenni, Silvia Minerva, e poi dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Stefania Mininni, che avesse una relazione con quel ragazzo.

I contenuti di quel tema e la constatazione che la frustrazione l'avesse indotta ad atti di autolesionismo consistenti in tagli sul polso sinistro (che fecero temere anche il tentativo di un suicidio), hanno messo in luce un caso di matrimonio combinato: vietato dal codice civile italiano. Consentito da quello singalese, con la sottoscrizione di un contratto con obblighi di natura economica e patrimoniale.

Per questo il giudice Minerva dispose l'allontanamento dal nucleo familiare. E rigettò la richiesta di fare partecipare la ragazza alla festa del menarca organizzata dai genitori per il 13 agosto dell'anno scorso: la celebrazione del rito della prima mestruazione. La festa della fertilità. Il riconoscimento dello status di donna e di futura madre. Un evento organizzato in un noto hotel della città, a cui erano state invitate 200 persone. Fra i quali anche il promesso sposo. L'occasione per sancire l'ufficialità della promessa di matrimonio, l'interpretazione data dal giudice del Tribunale per i minorenni. Come se, in altre parole, al padre non fosse ancora chiaro che prevalga il rispetto della legge del Paese nel quale risiede su quelle del Sri Lanka.

La ragazza, che ora ha 16 anni, perfettamente integrata con i suoi coetanei salentini, si è costituita parte civile assistita dal curatore speciale e dal difensore di fiducia, gli avvocati Maurilio Marangio ed Erlene Galasso. È stata ascoltata nel corso dell'incidente probatorio (ha lo stesso valore dell'esame in aula) ma il difensore del genitore, l'avvocato Paolo Spalluto, l'ha citata nell'elenco dei suoi testimoni. Chiederà dunque, che venga sentita nuovamente.

Nell'elenco dei testimoni dell'accusa (rappresentata dal pubblico ministro Massimiliano Carducci, dopo il passaggio della collega Mininni alla Procura per i minorenni) anche le due insegnanti della scuola Media che comunicarono ai Servizi sociali il disagio manifestato dalla ragazza nel tema e con qui tagli sui polsi.

E.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA