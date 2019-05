Programmi scopiazzati, ora nel mirino c'è Delli Noci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Una campagne elettorale basata sui programmi, è proprio il caso di dirlo. Succede a Lecce, dove nel giro di pochi giorni centrodestra e centrosinistra si sono fatti pizzicare ad aver scopiazzato parte del programma dai candidati di altre città. Il primo caso, esploso pochi giorni fa, è stato quello di Saverio Congedo. Il candidato sindaco del centrodestra, infatti, è stato costretto a fare mea culpa annunciando una tirata d'orecchi per il suo staff che ha copiato non solo dal programma elettorale di Giorgio Gori, a Bergamo, ma anche (notizia di poche ore fa) dalle linee guida urbanistiche della Regione Puglia Nel pomeriggio, però, è arrivata la risposta dall'altra parte, e nello specifico dal capo dello staff comunicazione di Congedo, Giuseppe Calogiuri, con la segnalazione su Facebook i uno scivolone analogo in casa del centrosinistra, anche se datato. Ad aver copiato e incollato per intero un paragrafo del programma è stato, infatti, Alessandro Delli Noci, che nel 2017 - anno che lo portò all'elezione e poi alla carica di vicesindaco - prese in prestito per intero il paragrafo sull'integrazione della lista Uniti per Alife, lista che correva alle comunali 2016 nella piccola città in provincia di Caserta.Come è accaduto a Bergamo, dove la notizia è rimbalzata sulla stampa locale amplificano lo scivolone del candidato leccese Congedo, anche alla lista di Alife non resta dunque che rallegrarsi per l'appeal del proprio programma elettorale, così riuscito da andare a ruba.