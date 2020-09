Prof positiva al test sierologico. Scuola chiusa per la sanificazione

Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il plesso scolastico di piazza San Domenico, a Casarano , sede amministrativa dell'Istituto Comprensivo Polo 3 Galileo Galilei, è stato chiuso per tutta la giornata di ieri a causa di un intervento di sanificazione degli ambienti. Lo ha comunicato la stessa scuola con un avviso sulla home page del sito istituzionale. L'intervento è stato necessario a causa della positività al Cobìvid-19 di una docente che in questi giorni ha partecipato agli incontri di programmazione didattica in vista dell'inizio dell'anno scolastico. La docente, proveniente da una regione del Nord, al rientro a Casarano si era sottoposta volontariamente al test sierologico. L'altro ieri l'Asl di Lecce ha comunicato all'interessata che il test è risultato positivo al Covid-19 e ha disposto per lei l'obbligo di quarantena. Ora si attende l'esito del tampone che verrà effettuato nelle prossime ore. Ma l'Asl ha obbligato alla quarantena tutto il gruppo di docenti che ha avuto contatti stretti con la persona positiva e che ha partecipato agli incontri che si sono succeduti in questi giorni nel plesso scolastico di piazza San Domenico, situato proprio di fronte a Palazzo dei Domenicani, sede del Municipio di Casarano. A causa della sanificazione, la gestione amministrativa dell'Istituto Comprensivo galileo Galilei è stata trasferita momentaneamente in via Ruffano, presso l'altro plesso scolastico appartenente al Polo 3. L'inizio dell'anno scolastico per gli studenti del Polo 3 non dovrebbe essere a rischio.