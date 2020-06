Processo Magistrati, teste cambia versione e si presenta con un Rolex da 30mila euro

Esibendo davanti ai giudici il Rolex in oro rosa Daytona che l'imprenditore Flavio D'Introno asserisce di aver usato per corrompere l'ex pm di Trani Michele Nardi, una donna ha detto: «D'Introno mi disse, se vai dai carabinieri e ti chiedono del Rolex d'oro non dire che te l'ho regalato io, ma che l'avevo comprato per regalarlo a Nardi».

A rivelare questo particolare è uno dei testi dell'accusa, una donna che afferma di avere avuto una lunga relazione sentimentale clandestina con D'Introno, e che a sorpresa ha mostrato il prezioso orologio, del valore di circa 30mila euro, dicendo che era stato acquistato per lei. Nardi è stato arrestato nel gennaio 2019 con il collega ex pm tranese Antonio Savasta (quest'ultimo a giudizio con rito abbreviato): sono accusati di aver garantito esiti processuali favorevoli in cambio di ingenti somme di danaro e gioielli.