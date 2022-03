Corruzione per le scarcerazioni, oggi la sentenza per l'ex giudice De Benedictis. A processo altri 8 imputati

Prevista per oggi alle 11 la sentenza di primo grado nel processo con rito abbreviato celebrato a Lecce sull'ex giudice di Bari Giuseppe De Benedictis, imputato per corruzione in atti giudiziari. Per lui la Procura di Lecce ha chiesto la condanna a 8 anni e 9 mesi di reclusione.

Bari, la Procura chiede 8 anni e 9 mesi per l'ex giudice De Benedictis, 8 per l'avvocato: «Mazzette in cambio di provvedimenti favorevoli»

APPROFONDIMENTI BARI Arresto dell'ex giudice De Benedictis, la difesa: «Tangenti... L'INDAGINE Bari, sequestro da oltre 10 milioni all'avvocato Chiariello:...

I fatti

Secondo l'accusa De Benedictis avrebbe incassato denaro per emettere provvedimenti favorevoli nei confronti dei clienti di un avvocato coinvolti in inchieste sulla criminalità organizzata. Per il legale Gianfranco Chiariello sono stati chiesti 8 anni e 5 mesi di reclusione. La Procura ha anche invocato la condanna a 4 anni di reclusione per Alberto Chiariello, figlio dell'avvocato e anche egli penalista e per la collega Marianna Casadibari. Coinvolto anche un appuntato dei carabinieri, Nicola Vito Soriano che risponde di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Per lui la richiesta è di quattro anni e 8 mesi. Per coloro i quali avrebbero usufruito delle "scarcerazioni facili" sono stati chiesti, invece, 3 anni e 8 mesi. I pm di Lecce Roberta Licci e Alessandro Prontera hanno anche chiesto l'assoluzione per l'avvocato Pio Michele Gianquitto. Parti civili sono: la presidenza del Cosiglio dei ministri, i ministeri di Difesa e Giustizia e l'ordine degli avvocati di Bari.